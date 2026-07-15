Трамп требует от Нетаньяху вывода сил ЦАХАЛ с двух территорий

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод войск из южной части Сирии и Ливана. США считают, что военное присутствие в этих зонах только усугубляет региональную напряженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По данным источников в Вашингтоне и Иерусалиме, Трамп высказался достаточно прямолинейно по этому вопросу. Он отметил, что присутствие армии на сирийской территории может спровоцировать неконтролируемую эскалацию.

"Они не хотят, чтобы вы там были. Вам следует передислоцироваться", - заявил Трамп премьер-министру Израиля.

Этот призыв касался не только Сирии. Аналогичная просьба прозвучала и по ливанскому направлению.

Как отреагировал Нетаньяху

Глава израильского правительства не торопится соглашаться. Нетаньяху сопротивлялся этому предложению, апеллируя к национальным интересам. Глава правительства Израиля подчеркнул, что его стране необходимы зоны безопасности вдоль всех границ, а ЦАХАЛ выполняет защитную функцию, сдерживая радикальные группировки.

Вашингтон в течение нескольких месяцев пытался продвинуть соглашение о безопасности между Израилем и Сирией. Однако Белый дом пришел к выводу, что Нетаньяху пока не готов к выполнению ключевых условий. Вывод войск остается главным камнем преткновения, говорится в материале.

Белый дом воздерживается от официальных комментариев относительно сути разговора. Представители Трампа лишь напомнили о его статусе "борца за мир" и крепких личных отношениях с израильским лидером.