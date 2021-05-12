"Ми наближаємося до війни": в ООН закликали до припинення ескалації в Ізраїлі
Антоніу Гутерріш серйозно стурбований зростаючою напруженістю між Палестиною та Ізраїлем. Генсек ООН закликає до негайної деескалації.
Контакти проводяться на всіх рівнях з усіма залученими сторонами, щоб допомогти деескалації ситуації.
Стефан Дюжаррік повідомив, що ООН в терміновому порядку працює над зниженням напруженості. Гутерріш засмучений "все більшим числом жертв, у тому числі дітей, в результаті Ізраїльських авіаударів в газі, а також загибеллю ізраїльтян в результаті ракетних ударів з Гази".
"Сили безпеки Ізраїлю мають проявляти максимальну стриманість і зважувати застосування сили. Безладні ракетні та мінометні обстріли Ізраїльських населених пунктів неприпустимі",- заявив пан Дюжаррік.
Спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд закликав протиборчі сторони негайно припинити вогонь. За його словами, ситуація загрожує перерости "в повномасштабну війну".
"Ми наближаємося до повномасштабної війни", - зазначив він.
В результаті ракетного обстрілу Ізраїлю жертв і загиблих стало більше. Зараз відомо, що в Ашкелоні загинуло дві жінки, понад 90 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.