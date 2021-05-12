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"Ми наближаємося до війни": в ООН закликали до припинення ескалації в Ізраїлі

Новость на русском → Нью-Йорк, Середа 12 травня 2021 02:17
"Ми наближаємося до війни": в ООН закликали до припинення ескалації в Ізраїлі Фото: в ООН закликали сторони до вирішення конфлікту (twitter.com/MuddassirH_Jutt)
Автор: Артур Родивилов

Антоніу Гутерріш серйозно стурбований зростаючою напруженістю між Палестиною та Ізраїлем. Генсек ООН закликає до негайної деескалації.

Про це заявив офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Reuters.

Контакти проводяться на всіх рівнях з усіма залученими сторонами, щоб допомогти деескалації ситуації.

Стефан Дюжаррік повідомив, що ООН в терміновому порядку працює над зниженням напруженості. Гутерріш засмучений "все більшим числом жертв, у тому числі дітей, в результаті Ізраїльських авіаударів в газі, а також загибеллю ізраїльтян в результаті ракетних ударів з Гази".

"Сили безпеки Ізраїлю мають проявляти максимальну стриманість і зважувати застосування сили. Безладні ракетні та мінометні обстріли Ізраїльських населених пунктів неприпустимі",- заявив пан Дюжаррік.

Спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд закликав протиборчі сторони негайно припинити вогонь. За його словами, ситуація загрожує перерости "в повномасштабну війну".

"Ми наближаємося до повномасштабної війни", - зазначив він.

В результаті ракетного обстрілу Ізраїлю жертв і загиблих стало більше. Зараз відомо, що в Ашкелоні загинуло дві жінки, понад 90 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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