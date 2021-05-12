ЦАХАЛ: з Сектору Газа в бік Ізраїлю випустили близько 850 ракет
За оцінкою ЦАХАЛ у бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Це сталося з вечора 10 травня по ранок 12 травня з Сектору Газа.
Цілями ракетних атак були цивільні та військові об'єкти, житлові квартали. Жертвами обстрілів стали п'ятеро людей, десятки отримали поранення.
Палестинське угруповання ХАМАС заявило 11 травня, що запустило 137 ракет у бік Південної частини Ізраїлю протягом менш ніж п'яти хвилин, прагнучи перевантажити його систему протиповітряної оборони "Залізний купол".
Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з Сектору Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.
Рада безпеки ООН збереться знову на нараду через ізраїльсько-палестинський конфлікт. Нараду планують провести в середу, 12 травня.
Спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд закликав протиборчі сторони негайно припинити вогонь. За його словами, ситуація загрожує перерости "у повномасштабну війну”.