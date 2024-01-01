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Армия Израиля частично выводит свои силы из Сектора Газа: чего достиг ЦАХАЛ

Израиль, Понедельник 01 января 2024 10:03
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Армия Израиля частично выводит свои силы из Сектора Газа: чего достиг ЦАХАЛ Фото: с нового года ЦАХАЛ выводит несколько бригад из сектора Газа (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Армия Израиля выведет часть своих бригад из Сектора Газа. Такие действия обусловлены успешным перехватом контроля в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Tines of Israel.

Так, в ведомстве заявили об освобождении пяти бригад от боевых действий в Секторе Газа. Данное решение связано с получением военными ЦАХАЛ все большего контроля на земле.

Военные Израиля выразили мнение, что война против ХАМАС, вероятно, будет продолжаться в 2024 году. ЦАХАЛ также подтвердил готовность к длительным боям, учитывая изменения в темпах проведения военных кампаний.

Как говорится в сообщении, об этом стало известно в тот момент, когда войска продолжали действовать в Газе.

В частности, известно, что:

  • 162-я дивизия остается сосредоточенной на районах Дарадж и Туфа в городе Газа;
  • 36-я дивизия сражается с ХАМАСом в центре Газы Аль-Бурейдж;
  • а 98-я, 99-я дивизии и дивизии Газы действуют на юге Смуги, в районе Хан-Юнис.

Следует заметить, что о коррективах в развертывании военными Израиля в Секторе Газа накануне заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. Данные изменения должны произойти на фоне перспектив долгосрочной войны с террористической группировкой ХАМАС.

"Сегодня ночью начнется 2024 год. Цели войны требуют длительных боевых действий, и мы подготовились соответствующим образом", – сказал он.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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Израиль Сектор Газа
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