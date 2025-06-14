ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию более 20 топ-командиров Ирана

Согласно опубликованным данным, два вышеупомянутых чиновника были ликвидированы в ходе первого удара истребителями ВВС Израиля в рамках операции "Львиный народ".

"Действуя по точным разведданным, предоставленным Управлением военной разведки ЦАХАЛ, (истребители - ред.) ликвидировали главу разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, а также командира сил наземных баллистических ракет Корпуса стражей исламской революции (КСИР)", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что с начала операции устранены более 20 командиров, связанных с системой безопасности иранского режима.

За что отвечали убитые топ-командиры

ЦАХАЛ отдельным абзацем пояснил, что входило в обязанности минимум двух иранских командиров.

В частности, глава разведуправления Генштаба ВС Ирана Голам-Реза Мархаби отвечал за проведение разведывательных оценок для иранской армии и считался самым высокопоставленным разведчиком страны.

За последний год и ранее он играл ключевую роль в оценке обстановки, оперативном планировании и подготовке к боевым действиям против Израиля. Также Мархаби "занимал уважаемую позицию" в структурах безопасности режима и был близким соратником начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Хоссейна Багери, который также был ликвидирован при первом ударе.

В свою очередь, командир ракетных войск КСИР, Мохаммад Багери, курировал большинство иранских дальнобойных баллистических и крылатых ракет.

"Эти вооружения являются основными наступательными средствами иранского режима против государства Израиль", - говорится в публикации.

Отмечается, что Багери руководил системой огневой мощи Ирана и принимал активное участие в принятии решений о ракетных ударах по Израилю в апреле и октябре 2024 года.

"Он был ликвидирован вместе с командующим ВВС КСИР Амиром Али Хаджизаде и рядом других высокопоставленных лиц в подземном командном пункте в Тегеране", - добавили в Армии обороны Израиля.

Также ЦАХАЛ опубликовал схему структуры командования системы безопасности режима Ирана.

Фото: схема структуры командования системы безопасности иранского режима (idfanc.activetrail.biz)