ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию более 20 топ-командиров Ирана

Израиль в рамках операции "Львиный народ" устранил более 20 иранских командиров. Среди них глава разведуправления Генштаба ВС Ирана и командир ракетных сил КСИР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно опубликованным данным, два вышеупомянутых чиновника были ликвидированы в ходе первого удара истребителями ВВС Израиля в рамках операции "Львиный народ".
"Действуя по точным разведданным, предоставленным Управлением военной разведки ЦАХАЛ, (истребители - ред.) ликвидировали главу разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, а также командира сил наземных баллистических ракет Корпуса стражей исламской революции (КСИР)", - говорится в сообщении.
Также там добавили, что с начала операции устранены более 20 командиров, связанных с системой безопасности иранского режима.
ЦАХАЛ отдельным абзацем пояснил, что входило в обязанности минимум двух иранских командиров.
В частности, глава разведуправления Генштаба ВС Ирана Голам-Реза Мархаби отвечал за проведение разведывательных оценок для иранской армии и считался самым высокопоставленным разведчиком страны.
За последний год и ранее он играл ключевую роль в оценке обстановки, оперативном планировании и подготовке к боевым действиям против Израиля. Также Мархаби "занимал уважаемую позицию" в структурах безопасности режима и был близким соратником начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Хоссейна Багери, который также был ликвидирован при первом ударе.
В свою очередь, командир ракетных войск КСИР, Мохаммад Багери, курировал большинство иранских дальнобойных баллистических и крылатых ракет.
"Эти вооружения являются основными наступательными средствами иранского режима против государства Израиль", - говорится в публикации.
Отмечается, что Багери руководил системой огневой мощи Ирана и принимал активное участие в принятии решений о ракетных ударах по Израилю в апреле и октябре 2024 года.
"Он был ликвидирован вместе с командующим ВВС КСИР Амиром Али Хаджизаде и рядом других высокопоставленных лиц в подземном командном пункте в Тегеране", - добавили в Армии обороны Израиля.
Также ЦАХАЛ опубликовал схему структуры командования системы безопасности режима Ирана.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Под ударом оказались Тегеран и другие города.
Израильская сторона заявляла, что Иран уже в течение нескольких дней способен создать 15 ядерных бомб.
Помимо военных объектов, атака была нацелена и на иранских командиров. После атаки появилась на тот момент еще неподтвержденная информация, что было ликвидировано более 20 высокопоставленных командиров Ирана, а также несколько ученых - ядерщиков.
В СМИ также писали, что в результате авиаудара пошли главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Также на днях премьер-министр Израиля Биньямин объявил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. Параллельно в ЦАХАЛе заявили, что атака в ночь на 13 число была лишь первым этапом операции.
Отметим, что в ответ Иран запускает множественное количество ракет и дронов на Израиль. Периодически фиксируются волны атак.
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