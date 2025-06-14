ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію понад 20 топ-командирів Ірану

Згідно з опублікованими даними, двох вищезгаданих чиновників ліквідували під час першого удару винищувачами ВПС Ізраїлю в рамках операції "Левовий народ".

"Діючи за точними розвідданими, наданими Управлінням військової розвідки ЦАХАЛ, (винищувачі - ред.) ліквідували голову розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Ірану, а також командира сил наземних балістичних ракет Корпусу вартових ісламської революції (КСІР)", - ідеться в повідомленні.

Також там додали, що з початку операції усунуто понад 20 командирів, пов'язаних із системою безпеки іранського режиму.

За що відповідали вбиті топ-командири

ЦАХАЛ окремим абзацом пояснив, що входило в обов'язки щонайменше двох іранських командирів.

Зокрема, глава розвідуправління Генштабу ЗС Ірану Голам-Реза Мархабі відповідав за проведення розвідувальних оцінок для іранської армії і вважався найбільш високопоставленим розвідником країни.

За останній рік і раніше він відігравав ключову роль в оцінці обстановки, оперативному плануванні та підготовці до бойових дій проти Ізраїлю. Також Мархабі "посідав шановану позицію" в структурах безпеки режиму і був близьким соратником начальника Генштабу ЗС Ірану Мохаммада Хоссейна Багері, який також був ліквідований під час першого удару.

Зі свого боку, командир ракетних військ КВІР, Мохаммад Багері, курирував більшість іранських далекобійних балістичних і крилатих ракет.

"Ці озброєння є основними наступальними засобами іранського режиму проти держави Ізраїль", - ідеться в публікації.

Зазначається, що Багері керував системою вогневої потужності Ірану і брав активну участь в ухваленні рішень щодо ракетних ударів по Ізраїлю у квітні та жовтні 2024 року.

"Його ліквідували разом із командувачем ВПС КСІР Аміром Алі Хаджизаде і низкою інших високопоставлених осіб у підземному командному пункті в Тегерані", - додали в Армії оборони Ізраїлю.

Також ЦАХАЛ опублікував схему структури командування системи безпеки режиму Ірану.

Фото: схема структури командування системи безпеки іранського режиму (idfanc.activetrail.biz)