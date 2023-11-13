ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира противотанковой бригады ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что в результате авиаударов по Сектору Газа за последние сутки были уничтожены несколько командиров ХАМАС. Среди высокопоставленных офицеров - Якуб Ашур, командующий противотанковой управляемой ракетной установкой ХАМАСа в бригаде Хан-Юнис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам представителей ЦАХАЛа, Ашур "в рамках своей должности принимал участие в руководстве и организации нападений на силы ЦАХАЛа".

В результате отдельных ударов были убиты Хамис Дабабаш, ветеран террористической группировки и бывший глава разведывательного отдела ХАМАСа, Тахсин Маслам, глава роты боевого обеспечения спецопераций ХАМАСа в Бейт-Лахии, Джихад Азам, сотрудник разведки ХАМАСа в районе Зейтун города Газа, и Мунир Харб, начальник отдела информации в бригаде Рафах.

По данным ЦАХАЛа, в последнее время Дабабаш занимал должность секретаря главы отдела национальных отношений в политическом бюро ХАМАСа и был представителем ХАМАСа на собрании национальных и исламских фракций в Секторе Газа.

Кроме того, Дабабаш был причастен к террористической атаке на поселение Ацмона в секторе Газа в 2002 году, в результате которой погибли пять израильтян.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

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