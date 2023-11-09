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Израиль заявил, что ХАМАС потерял контроль над северной Газой

Четверг 09 ноября 2023 00:27
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Израиль заявил, что ХАМАС потерял контроль над северной Газой Фото: ХАМАС потерял контроль над северной Газой
Автор: Антон Малиновский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что ХАМАС потерял контроль над северной частью Газы. Около 50 тысяч человек в районе якобы перешли на южную сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что руководство ХАМАСа не выходит на связь, а местные, направлявшиеся на юг, якобы понимали, что боевики потеряли контроль.

Он также отметил, что армия Израиля нанесла значительный ущерб воздушным и морским силам ХАМАС, а также захватили около 700 снарядов в РПГ, которые использовались боевиками.

"Мы продолжаем углублять наступление на город Газа и разрушаем шахты тоннелей, прилегающих к гражданским объектам", - сказал Хагари.

Война в Израиле

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

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Сектор Газа Израиль
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