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ЦАХАЛ объявил о новой группе освобожденных из плена ХАМАСа: названо число

Тель-Авив, Четверг 30 ноября 2023 01:31
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ЦАХАЛ объявил о новой группе освобожденных из плена ХАМАСа: названо число Иллюстративное фото: ЦАХАЛ сообщил об освобождении очередной группы заложников (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Представители Красного Креста передали в Египет группу из 14 освобожденных заложников ХАМАСа. Среди них 4 иностранца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Telegram-канал ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ сообщил, что 14 заложников, освобожденных ХАМАСом сегодня вечером, переправлены Красным Крестом из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт Рафах.

"Некоторое время назад представители Красного Креста передали в Египет 10 освобожденных израильтян и 4 гражданина Таиланда. Освобожденные заложники в настоящее время направляются в Израиль через Египет к месту встречи с нашими солдатами в Керем-Шаломе", - заявили в ЦАХАЛе.

Израильские силы проверят личности освобожденных, а затем сопроводят в Израиль через боковые ворота на контрольно-пропускном пункте Керем Шалом.

"Представители ЦАХАЛа информируют семьи заложников самой последней доступной информацией", - сообщили в ЦАХАЛе.

Представитель министерства иностранных дел Катара сообщил на своей странице в соцсети X (Twitter), что Израиль освободит 30 палестинцев сегодня вечером. Среди палестинцев 16 несовершеннолетних и 14 женщин.

Освобождение заложников ХАМАСА

Израиль разработал соглашение об освобождении заложников. Оно состоит из пяти этапов. Также страна подписала соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня на территории Сектора Газа.

24 ноября в 8 утра началась временное перемирие между Израилем и ХАМАСом. В этот же день ХАМАС освободил первую группу заложников.

Ранее, мы писали, что в предпоследнем, на данный момент, обмене, ХАМАС освободил 12 граждан, среди которых 2 иностранца.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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