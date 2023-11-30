ЦАХАЛ оголосив про нову групу звільнених із полону ХАМАСу: названо число

Представники Червоного Хреста передали до Єгипту групу із 14 звільнених заручників ХАМАСу. Серед них 4 іноземці.

ЦАХАЛ повідомив, що 14 заручників, звільнених ХАМАСом сьогодні ввечері, переправлені Червоним Хрестом із сектору Гази до Єгипту через контрольно-пропускний пункт Рафах.

"Нещодавно представники Червоного Хреста передали до Єгипту 10 звільнених ізраїльтян і 4 громадян Таїланду. Звільнені заручники наразі прямують до Ізраїлю через Єгипет до місця зустрічі з нашими солдатами в Керем-Шаломі", - заявили в ЦАХАЛі.

Ізраїльські сили перевірять особи звільнених, а потім супроводжують до Ізраїлю через бічні ворота на контрольно-пропускному пункті Керем Шалом.

"Представники ЦАХАЛу інформують сім'ї заручників найостаннішою доступною інформацією", - повідомили у ЦАХАЛу.

Представник міністерства закордонних справ Катару повідомив на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter), що Ізраїль звільнить 30 палестинців увечері. Серед палестинців 16 неповнолітніх та 14 жінок.

Звільнення заручників ХАМАС

Ізраїль розробив угоду про звільнення заручників. Воно складається із п'яти етапів. Також країна підписала угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню на території Сектору Газа.

24 листопада о 8 ранку розпочалося тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом. Цього ж дня ХАМАС звільнив першу групу заручників.

Раніше ми писали, що в передостанньому, на цей час, обміні, ХАМАС звільнив 12 громадян, серед яких 2 іноземці.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна.