ХАМАС опубликовал имена четырех заложниц, которых планирует завтра освободить, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Тем временем Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что Израиль получил от посредников список заложниц, которых ХАМАС должен освободить завтра.

Израильские официальные лица попросили СМИ не публиковать имена, пока семьи заложников не будут уведомлены.

Издание отмечает, заложницы были в заключении 477 дней.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Напомним, недавно правительство Израиля и руководство палестинской группировки ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обмене заложниками.

Оно начало действовать 19 января, когда ХАМАС освободил первых трех израильских заложниц, а израильтяне освободили 90 палестинских заключенных.

Подробнее о том, почему стороны подписали соглашение, как долго может быть перемирие и какие есть новые угрозы, - читайте в материале РБК-Украина.

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