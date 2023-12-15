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Трюк Шольца. Politico раскрыло, как удалось "продавить" Орбана по Украине

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала на заседании Европейского совета во время принятия решения о переговорах с Украиной. Эту идею предложил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что после трех часов переговоров между лидерами ЕС по поводу начала переговоров о вступлении Украины канцлер Германии предложил решение.

Шольц предложил Орбану, блокировавшему решение, просто выйти из зала заседаний и попить кофе, пока лидеры других стран ЕС обсуждали вопрос Украины. Таким образом удалось принять единогласное решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

По данным Politico, предложение Шольца не было спонтанным, его ранее обсудили в кулуарах.

Как отмечают журналисты, трюк Шольца вызвал удивление в Брюсселе. Канцлера Германии часто сравнивают с его предшественницей Ангелой Меркель и обвиняют в том, что он не смог заменить ее на политической арене. Однако отличная стратегия на саммите ЕС вернула Шольцу лидерство.

Решение Евросовета по Украине

Напомним, сегодня, 14 декабря, лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок.

Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето. Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. Однако на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Более подробно о том, что дальше ждет Украину - в материале РБК-Украина.

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ВенгрияЕвросоюзВиктор ОрбанОлаф Шольц