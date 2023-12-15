Трюк Шольца. Politico розкрило, як вдалося "продавити" Орбана щодо України

Видання з посиланням на джерела зазначає, що після трьох годин переговорів між лідерами ЄС щодо початку переговорів про вступ України канцлер Німеччини запропонував рішення.

Шольц запропонував Орбану, який блокував рішення, просто вийти з зали засідань та попити кави, поки лідери інших країн ЄС обговорювали питання України. Таким чином вдалося ухвалити одностайне рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС.

За даними Politico, пропозиція Шольца не була спонтанною, її раніше обговорили у кулуарах.

Як зазначають журналісти, трюк Шольца викликав здивування у Брюсселі. Канцлера Німеччини часто порівнюють з його попередницею Ангелою Меркель і звинувачують у тому, що він не зміг замінити її на політичній арені. Проте чудова стратегія на саміті ЄС повернула Шольцу лідерство.

Рішення Євроради щодо України

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.

Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето. Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешту. Проте на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення ухвалили одностайно.

Більш детально про те, що далі чекає на Україну - у матеріалі РБК-Україна.