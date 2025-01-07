Трюдо отреагировал на идею Трампа сделать Канаду новым штатом США

Трюдо во вторник, 7 января, подчеркнул, что "нет ни одного шанса" на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов.

"Рабочие и общины в обеих наших странах получают выгоду от того, что они являются крупнейшим партнером в торговле и безопасности", - говорится в публикации канадского премьера.

Трюдо отверг идею Трампа о присоединении Канады к США (фото: скрин x.com/JustinTrudeau)

Идея Трампа о присоединении Канады к США

Так Трюдо отреагировал на недавнее высказывание Трампа о том, что он может использовать "экономическую силу", чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. При этом будущий президент Штатов, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, отметил, что для гипотетического присоединения Канады к США он не рассматривает возможность использования военной силы.

Напомним также, во время рождественского поздравления Трамп также описывал "преимущество" возможного включения Канады в состав Штатов. Он, в частности, рассказал о значительном снижении налогов.

Трамп при этом назвал канадского премьера Трюдо "губернатором".

"Если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги сократят более чем на 60%, их бизнес немедленно удвоится, и они будут защищены в военном отношении, как ни одна другая страна в мире", - заявил будущий президент Штатов.

Перед этим Трамп также в разговоре с представителями СМИ высказывал мнение, что граница между США и Канадой является "искусственно проведенной линией".

Трамп грозился ввести 25% пошлину на импорт из Канады, через которую отправляется 75% всех экспортируемых товаров и услуг.

Другие территориальные "посягательства" Трампа

Стоит отметить, что кроме соответствующей идеи относительно Канады недавно Трамп также отметился рядом заявлений с угрозой требовать от Панамы вернуть США контроль над Панамским каналом, и высказывался относительно возможного приобретения Гренландии, которая является автономной территорией Дании.

Заметим, недавно американские СМИ узнали, с чем связаны заявления Трампа о Канаде, а также о Гренландии и Панамском канале.

Добавим, 23 декабря, реагируя на заявление Трампа, президент Панамы Хосе Рауль Мулино отметил, что Панамский канал принадлежит стране, и отверг возможность никаких территориальных уступок.

А 7 января стало известно, что Дания изменила герб на фоне посягательств Трампа на Гренландию.

Также ранее сообщалось, что вчера Трюдо анонсировал отставку с должности премьер-министра Канады.