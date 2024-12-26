Трамп назвал условие сокращения налогов для Канады

Избранный президент США Дональд Трамп в своем поздравлении с Рождеством описал преимущество включения Канады в состав Штатов. Речь идет о значительном снижении налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

Отметим, что в своем поздравительном тексте новый глава США затронул сразу несколько тем.

В частности, Трамп пожелал счастливого Рождества всем, включая "замечательных солдат Китая", которые, по словам республиканца, с любовью, но незаконно, эксплуатируют Панамский канал. Там, по словам Трампа, США потеряли 38 000 человек при строительстве этого этого канала 110 лет назад.

"(Китайцы незаконно эксплуатируют Панамский канал - ред.), постоянно следя за тем, чтобы Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов в "ремонт", но абсолютно ничего не говоря "ни о чем", - пишет Трамп.

В то же время он затронул канадского премьера Джастина Трюдо и уточнил, при каком условии стране снизят налоги.

"Но если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги будут сокращены более чем на 60%, их бизнес немедленно удвоится, и они будут защищены в военном отношении, как ни одна другая страна в мире", - заявил Дональд Трамп.

Также он подчеркнул и важность народа Гренландии, который нужен Соединенным Штатам в целях национальной безопасности.

"Который хочет, чтобы США были там, и мы будем", - резюмировал новый глава государства.