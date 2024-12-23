Президент Панамы ответил на угрозы Трампа о Панамском канале

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что Панамский канал принадлежит стране, и отверг возможность никаких территориальных уступок. Так он ответил на вчерашнее заявление Дональда Трампа с угрозой потребовать от Панамы вернуть США контроль над этим важным водным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

Глава центральноамериканского государства выступил против предположения Трампа о том, что Штаты могут требовать возвращения контроля над Панамским каналом после того, как избранный президент США вступит в должность в январе 2025 года.

Соответствующие претензии Трамп объяснил там, что Панама якобы взимает чрезмерную плату за пользование данным водным путем, и раскритиковал методы управления каналом со стороны Панамы.

"На Панамском канале нас обдирают так же, как и везде", - сказал республиканец 22 декабря во время выступления перед многотысячной аудиторией в Аризоне на фестивале Turning Point USA AmericaFest.

По словам Трампа, если "принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, тогда мы будем требовать возвращения Панамского канала Соединенным Штатам Америки в полном объеме, быстро и без вопросов".

В свою очередь Мулино в своем аккаунте в соцсети "четко" отметил, что "каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежат Панаме, и будут оставаться (панамскими)".

Президент Панамы подчеркнул, что "суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению".

"Каждый панамец, здесь или где-либо в мире, носит это в своем сердце, и это часть нашей истории борьбы", - заявил он.

Вопрос о плате за пользование каналом

По словам Мулино, пошлины, установленные для грузоотправителей, пользующихся Панамским каналом, через который ежегодно проходит 14 000 судов, не устанавливаются по прихоти.

"Они есть и будут установлены публично и открыто, учитывая рыночные условия, международные условия, эксплуатационные расходы и потребности в обслуживании и модернизации межокеанских водных путей", - рассказал панамский президент.

Трамп отреагировал на заявление Мулино

Реагируя на соответствующие заявления Мулино о намерениях оставить канал под панамским руководством, Трамп ответил в соцсети Truth Social: "Мы еще увидим это!"

Справка: США построили Панамский канал в начале 1900-х годов, чтобы помочь коммерческим и военным кораблям путешествовать между их побережьями.

В 1999 году Штаты отказались от собственности на водный путь, а произошло это более чем через 20 лет после того, как тогдашний президент США Джимми Картер подписал соответствующее соглашение с Панамой.

Другие территориальные "инициативы" Трампа

Угроза 78-летнего Дональда Трампа относительно контроля над Панамским каналом - не первая "территориальная претензия" политика.

Ранее он высказывался о своих желаниях, чтобы Канада стала штатом США.

Кроме того, ранее в воскресенье он также выдвинул идею приобретения Гренландии, которая является автономной территорией Дании. Это произошло на фоне объявления новоизбранным президентом Штатов соучредителя PayPal Кена Хоури послом США в этой европейской стране.