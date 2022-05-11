Трюдо і Шольц домовилися посилити економічну ізоляцію Росії

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Олаф Шольц будуть разом працювати над тим, щоб посилити економічну ізоляцію Росії. Лідери погодилися і далі підтримувати тісну координацію для продовження підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Канади.