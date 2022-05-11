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Трюдо і Шольц домовилися посилити економічну ізоляцію Росії

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Оттава, Середа 11 травня 2022 05:55
Трюдо і Шольц домовилися посилити економічну ізоляцію Росії Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Олаф Шольц будуть разом працювати над тим, щоб посилити економічну ізоляцію Росії. Лідери погодилися і далі підтримувати тісну координацію для продовження підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Канади.

Відзначається, що співрозмовники висловили заклопотаність глобальним впливом війни в Україні, в тому числі наслідками для енергетичної та продовольчої безпеки.

"Прем'єр-міністр і канцлер відзначили український народ за його непохитну хоробрість перед російською агресією. Вони підтвердили тверду підтримку президента Володимира Зеленського і його уряду і зобов'язалися продовжувати економічну, безпеку і гуманітарну підтримку України", - заявили у Трюдо.

Нагадаємо, що лідери G7 оголосили спільну заяву на підтримку України за підсумками зустрічі.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть додаткову військову допомогу Україні в розмірі 38,7 млн доларів. Оттава також введе санкції проти 40 росіян і п'яти компаній.

Крім того, Джастін Трюдо відкрив посольство Канади в Києві. 13 лютого Країна перенесла свою дипмісію до Львова. Пізніше посольство перенесли до Польщі.

Раніше Трюдо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь, де зустрівся з мером міста. Це перший візит Трюдо в Україну з початку війни.

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