Трюдо приехал к Трампу после угрозы ввести пошлины на импорт, - Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил избранного президента США Дональда Трампа на курорте во Флориде. Не анонсированный визит состоялся после угрозы ввести пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что Трюдо заметили в пятницу возле отеля в Уэст-Палм-Бич, после чего он отправился в резиденцию Трампа. Его офис и представители избранного президента не предоставили оперативный комментарий.

Отметим, в понедельник Трамп пригрозил ввести 25% пошлину на импорт из Канады и Мексики, пока страны не остановят потоки мигрантов и наркотиков. Официальные лица Мексики и Канады, а также крупные промышленные группы предупредили, что высокие пошлины нанесут ущерб экономике всех вовлеченных стран и вызовут резкий рост инфляции.

Как пишет Reuters, любой удар по канадской экономике усугубит проблемы Трюдо на фоне падения рейтингов отчасти из-за замедления экономики и резкого роста стоимости жизни. Опросы показывают, что его партия может проиграть оппозиционным консерваторам на выборах в 2025 году.

Также сообщается, что Трюдо сопровождает министр общественной безопасности Доминик Леблан.

Канада является четвертым по величине производителем нефти и шестым по величине производителем природного газа. Подавляющее большинство из 4 млн баррелей в день экспорта сырой нефти идет в США.