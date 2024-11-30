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Трюдо приехал к Трампу после угрозы ввести пошлины на импорт, - Reuters

Суббота 30 ноября 2024 18:02
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Трюдо приехал к Трампу после угрозы ввести пошлины на импорт, - Reuters Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил избранного президента США Дональда Трампа на курорте во Флориде. Не анонсированный визит состоялся после угрозы ввести пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Трюдо заметили в пятницу возле отеля в Уэст-Палм-Бич, после чего он отправился в резиденцию Трампа. Его офис и представители избранного президента не предоставили оперативный комментарий.

Отметим, в понедельник Трамп пригрозил ввести 25% пошлину на импорт из Канады и Мексики, пока страны не остановят потоки мигрантов и наркотиков. Официальные лица Мексики и Канады, а также крупные промышленные группы предупредили, что высокие пошлины нанесут ущерб экономике всех вовлеченных стран и вызовут резкий рост инфляции.

Как пишет Reuters, любой удар по канадской экономике усугубит проблемы Трюдо на фоне падения рейтингов отчасти из-за замедления экономики и резкого роста стоимости жизни. Опросы показывают, что его партия может проиграть оппозиционным консерваторам на выборах в 2025 году.

Также сообщается, что Трюдо сопровождает министр общественной безопасности Доминик Леблан.

Канада является четвертым по величине производителем нефти и шестым по величине производителем природного газа. Подавляющее большинство из 4 млн баррелей в день экспорта сырой нефти идет в США.

Напомним, ранее сообщалось, что заявления Трампа о пошлинах всколыхнули мировые финансовые рынки. В частности, канадский доллар упал на 1,2% по отношению к доллару США, а мексиканский песо - на 2%.

В Китае уже ответили Трампу, что торговые войны не приводят к победе.

Подробнее о планах избранного президента США читайте в материале "Трамп планирует "торговые войны". Что это значит для Украины и мира".

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Соединенные Штаты Америки Канада Дональд Трамп Джастин Трюдо
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