Китай ответил на планы Трампа повысить пошлины: торговые войны не приводят к победе

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 10-процентные тарифы на весь импорт из Китая. Причиной такого шага он назвал "наплыв незаконных наркотиков, включая фентанил и другие вещества".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCTV.

На это заявление отреагировал пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй, подчеркнув, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами взаимовыгодно, а тарифные или торговые войны не приводят к победе ни одной из сторон.

Лю Пэнъюй также отметил, что после встречи на саммите в Сан-Франциско Китай и США возобновили регулярное взаимодействие в антинаркотической сфере.

Китайская сторона проинформировала США о ходе своих операций, ответила на запросы американских властей и предприняла соответствующие действия. Заявления о том, что Китай якобы способствует поставкам химических прекурсоров фентанила в США, были названы безосновательными.