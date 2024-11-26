Китай ответил на планы Трампа повысить пошлины: торговые войны не приводят к победе
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 10-процентные тарифы на весь импорт из Китая. Причиной такого шага он назвал "наплыв незаконных наркотиков, включая фентанил и другие вещества".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCTV.
На это заявление отреагировал пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй, подчеркнув, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами взаимовыгодно, а тарифные или торговые войны не приводят к победе ни одной из сторон.
Лю Пэнъюй также отметил, что после встречи на саммите в Сан-Франциско Китай и США возобновили регулярное взаимодействие в антинаркотической сфере.
Китайская сторона проинформировала США о ходе своих операций, ответила на запросы американских властей и предприняла соответствующие действия. Заявления о том, что Китай якобы способствует поставкам химических прекурсоров фентанила в США, были названы безосновательными.
Ранее Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары, импортируемые из Мексики, Канады и Китая. Эти заявления вызвали значительный резонанс на мировых финансовых рынках.
Аналитики Bank of America прогнозируют, что в первой половине 2025 года, при президентстве Дональда Трампа, валюты развивающихся стран обесценятся на 5%, а суверенные облигации будут массово распродаваться.
О том, как новый президент хочет увеличить пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая, и как реагируют мировые рынки, - читайте в нашем материале.
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