Канада выделит более 24 млн долларов на системы ПВО для Украины

Министр обороны Канады Билл Блэр объявил о намерении выделить 33 миллиона канадских долларов (более 24 млн долларов США) на покупку систем противовоздушной обороны для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам канадского министра, средства будут направлены возглавляемому Британией партнерству, которое покупает оборудование для украинской ПВО, чтобы помочь Украине отражать атаки российских ракет и дронов.

Партнерство, в которое также входят США, Нидерланды и Дания, планирует приобрести сотни ракет ПВО малой и средней дальности и соответствующие системы.

Этот вклад, по словам Блэра, является частью военной помощи Киеву стоимостью 500 миллионов канадских долларов, которую канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне этого года.

Военная помощь от Канады

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Канада выделила более 8 миллиардов канадских долларов помощи, включая около 1,8 миллиарда канадских долларов военной помощи. В частности Канада передала украинской армии несколько своих танков Leopard 2.

Канада также занимается подготовкой украинских военных в рамках операции UNIFIER. В частности, канадские специалисты учат украинских боевых медиков, а в целом с 2015 года они научили разным навыкам более 37 тысяч украинских военных.

Кроме того, Канада передала украинским военным бронемашины Senator, а также вошла в коалицию государств, созданную для обучения украинцев на истребителях F-16.

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