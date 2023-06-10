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Трюдо о подрыве Каховской ГЭС: это прямая ответственность России

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Подрыв дамбы Каховской ГЭС - это прямая ответственность России. И Москва будет нести за это ответственность.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Владимиром Зеленский в Киеве.

"У нас нет никаких сомнений, что разрушение дамбы Каховской ГЭС было прямым следствием решения РФ вторгнуться на территорию мирного соседа", - заявил он.

Трюдо подчеркнул, что война России в Украине катастрофически повлияла на инфраструктуру, разрушила семьи, унесла жизни людей и вызвала экономическую, продовольственную и энергетическую нехватку по всему миру.

"Россия ответственна и будет нести эту ответственность. То, что произошло с ГЭС - это прямая ответственность России. И последствия этих событий - сверхтяжелые", - заявил канадский премьер.

Ситуация в Херсонской области

Россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС, и Херсонская область стала затапливаться. Некоторые населенные пункты полностью оказались под водой, а Херсон тоже пострадал. Левый берег Херсонской области, который находится под оккупацией, также оказался в трудном положении.

Спасатели, полиция, военные и волонтеры занимаются эвакуацией на контролируемых Украиной территориях. Однако оккупанты не позволяют людям безопасно спастись от воды, постоянно обстреливая города.

По данным Херсонской ОВА, за последнюю ночь вода отошла на 31 см, но в ближайшие дни ожидаются дожди.

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Джастин ТрюдоКанадаВойна России против Украины