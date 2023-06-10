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Трюдо про підрив Каховської ГЕС: це пряма відповідальність Росії

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Підрив греблі Каховської ГЕС – це пряма відповідальність Росії. І Москва нестиме за це відповідальність.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"У нас немає жодних сумнівів, що руйнування дамби Каховської ГЕС було прямим наслідком рішення РФ вторгнутися на територію мирного сусіда", - заявив він.

Трюдо наголосив, що війна Росії в Україні катастрофічно вплинула на інфраструктуру, зруйнувала сім'ї, забрала життя людей і спричинила економічний, продовольчий та енергетичний брак по всьому світу.

"Росія відповідальна та буде нести цю відповідальність. Те, що сталося з ГЕС - це пряма відповідальність Росії. І наслідки цих подій - надважкі", - заявив канадський прем'єр.

Ситуація у Херсонській області

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, і Херсонська область стала затоплюватися. Деякі населені пункти повністю опинилися під водою, а Херсон теж постраждав. Лівий берег Херсонської області, який перебуває під окупацією, також опинився у скрутному становищі.

Рятувальники, поліція, військові та волонтери займаються евакуацією на контрольованих Україною територіях. Однак окупанти не дозволяють людям безпечно врятуватися від води, постійно обстрілюючи міста.

За даними Херсонської ОВА, за останню ніч вода відійшла на 31 см, але найближчими днями очікуються дощі.

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Джастін ТрюдоКанадаВійна Росії проти України