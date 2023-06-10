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Вода уходит: какая ситуация в Херсонской области после подрыва ГЭС

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Херсон, Суббота 10 июня 2023 10:19
Вода уходит: какая ситуация в Херсонской области после подрыва ГЭС Фото: в Херсонской области постепенно отступает вода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области продолжает падать уровень воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Однако на область надвигаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина в Telegram.

"Продолжаем наблюдать спад воды, сейчас средний уровень подтопления составляет 4,82 (метра – ред.). Со вчерашнего вечера вода отошла на 31 см. На правобережье затоплено 35 населенных пунктов, под водой 3763 дома", - сказал Прокудин.

По его словам, самая сложная ситуация в Херсоне, Белозерке и Зимовнике. Прокудин добавил, что с начала подрыва дамбы в Каховском водохранилище уровень воды упал более чем на 6 метров.

Глава ОВА предупредил, что на Херсонскую область надвигается непогода, поэтому уровень воды может снова подняться.

По данным оперативного штаба, из подтопленных территорий эвакуировано уже 2588 человек, спасены 615 человек, из них 30 детей.

Подрыв Каховской дамбы

Напомним, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища затопила ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Самая тяжелая ситуация в Херсонской области, особенно на оккупированной территории. Россияне не только не производят эвакуацию, но и обстреливают территории.

Стоит отметить, что минувшей ночью вода в Херсонской области начала постепенно отступать, но до сих пор продолжается эвакуация людей и животных.

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Херсонская область
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