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Україна закликала Канаду не повертати газову турбіну "Газпрому" Росії, - Reuters

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 03:10
Україна закликала Канаду не повертати газову турбіну "Газпрому" Росії, - Reuters Фото: Україна закликала Канаду не повертати Росії газову турбіну (Getty Images).
Автор: Константин Широкун

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії "Газпром" для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Санкції проти Росії забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом", - сказало джерело в Міністерстві енергетики України.

Він також підкреслив, що якщо це рішення буде схвалено, Україна звернеться до європейських колег з проханням переглянути їх підхід виконання Угоди про санкції проти РФ.

Джерело в Міненерго також зазначило, що якщо рішення про передачу турбіни буде прийнято канадцями, то це буде прецедент обходу санкцій проти Росії двома країнами G7.

Рішення про повернення турбіни вже прийнято, повідомило джерело в уряді Канади, знайоме з питанням, додавши, що Канада і Німеччина не хочуть, щоб турбіна стала для Росії приводом для припинення постачання газу по газопроводу "Північний потік-1".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу. Жителів попередили, що ціни на газ можуть зрости.

Тим часом лідери ЄС також не вірять "Газпрому" стосовно технічних причин скорочення поставок газу в Європу.

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