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Трюдо оновив склад Кабінету міністрів: головні посади зайняли жінки

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оновив склад Кабінету Міністра після виборів. Основні посади в його уряді зайняли жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Трюдо призначив жінок на пости закордонних справ і оборони. Таким чином склад його уряду наполовину складається з представниць прекрасної статі.

10 міністрів в останньому кабінеті Трюдо залишаються на своїх місцях. Всього до складу входять 39 міністрів, включаючи самого Трюдо.

Також Трюдо заявив, що має намір вести свою партію до наступних виборів у Канаді.

Нагадаємо, що президент України привітав Трюдо з перемогою на виборах. Він запросив прем'єра в гості.

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Канада