Трюдо оновив склад Кабінету міністрів: головні посади зайняли жінки

Трюдо призначив жінок на пости закордонних справ і оборони. Таким чином склад його уряду наполовину складається з представниць прекрасної статі.

10 міністрів в останньому кабінеті Трюдо залишаються на своїх місцях. Всього до складу входять 39 міністрів, включаючи самого Трюдо.

Також Трюдо заявив, що має намір вести свою партію до наступних виборів у Канаді.