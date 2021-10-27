Трюдо оновив склад Кабінету міністрів: головні посади зайняли жінки

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оновив склад Кабінету Міністра після виборів. Основні посади в його уряді зайняли жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Трюдо призначив жінок на пости закордонних справ і оборони. Таким чином склад його уряду наполовину складається з представниць прекрасної статі.
10 міністрів в останньому кабінеті Трюдо залишаються на своїх місцях. Всього до складу входять 39 міністрів, включаючи самого Трюдо.
Також Трюдо заявив, що має намір вести свою партію до наступних виборів у Канаді.
Нагадаємо, що президент України привітав Трюдо з перемогою на виборах. Він запросив прем'єра в гості.