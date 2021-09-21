Зеленський привітав Трюдо з перемогою на виборах до парламенту і очікує в Києві з візитом
Фото: Володимир Зеленський привітав Джастіна Трюдо з перемогою на парламентських виборах (twitter.com/ZelenskyyUa)
Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою його партії на парламентських виборах. Український лідер очікує главу канадського уряду з візитом у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"Вітаю Джастіна Трюдо з перемогою на виборах", - написав він.
Зеленський висловив упевненість, що партнерство України і Канади надалі поглиблюватиметься.
"Чекаю свого друга Джастіна Трюдо в Києві з візитом", - додав президент.
Нагадаємо, правляча Ліберальна партія Джастіна Трюдо перемогла на парламентських виборах у Канаді.