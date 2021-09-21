ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський привітав Трюдо з перемогою на виборах до парламенту і очікує в Києві з візитом

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 вересня 2021 19:47
Зеленський привітав Трюдо з перемогою на виборах до парламенту і очікує в Києві з візитом Фото: Володимир Зеленський привітав Джастіна Трюдо з перемогою на парламентських виборах (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з перемогою його партії на парламентських виборах. Український лідер очікує главу канадського уряду з візитом у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Вітаю Джастіна Трюдо з перемогою на виборах", - написав він.

Зеленський висловив упевненість, що партнерство України і Канади надалі поглиблюватиметься.

"Чекаю свого друга Джастіна Трюдо в Києві з візитом", - додав президент.

Нагадаємо, правляча Ліберальна партія Джастіна Трюдо перемогла на парламентських виборах у Канаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Канада
NEWS
Київська область теж закриє школи з рівнем вакцинації менше 80%
Київська область теж закриє школи з рівнем вакцинації менше 80%
DAILY
На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами