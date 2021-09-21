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Партія Трюдо виграє парламентські вибори в Канаді

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Канада, Вівторок 21 вересня 2021 10:45
Партія Трюдо виграє парламентські вибори в Канаді Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Валерія Поліщук

На парламентських виборах в Канаді лідирує правляча Ліберальна партія прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Однак їй не вистачить голосів, щоб отримати 170 мандатів, необхідних для забезпечення більшості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Поки партія прем'єра набрала 32,1% і виграла в 157 з 338 виборчих округів. Консерватори здобули перемогу в 119 округах, хоча отримали 34,1% внаслідок округів з великим населенням.

На третьому місці - Квебекський блок, який отримає 34 мандати. 25 місць у парламенті дістанеться новій демократичній партії.

Джастін Трюдо вже подякував канадцям за підтримку "по дорозі через пандемію до світлих днів попереду". Він пообіцяв, що його партія, відповідно до передвиборчої програми, продовжить займатися вирішенням питань, пов'язаних з боротьбою зі зміною клімату, будівництвом для громадян доступного житла і розширенням доступності послуг дитячих садків.

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