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Трюдо обновил состав Кабинета министров: главные должности заняли женщины

Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обновил состав Кабинета министра после выборов. Основные должности в его правительстве заняли женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Трюдо назначил женщин на посты иностранных дел и обороны. Таким образом состав его правительства наполовину состоит из представительниц прекрасного пола.

олько 10 министров в последнем кабинете Трюдо остаются на своих местах. Всего в состав входят 39 министров, включая самого Трюдо.

Также Трюдо заявил, что намерен вести свою партию к следующим выборам в Канаде.

Напомним, что президент Украины поздравил Трюдо с победой на выборах. Он пригласил премьера Канада в гости.

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Канада