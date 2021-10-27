Трюдо обновил состав Кабинета министров: главные должности заняли женщины

Трюдо назначил женщин на посты иностранных дел и обороны. Таким образом состав его правительства наполовину состоит из представительниц прекрасного пола.

олько 10 министров в последнем кабинете Трюдо остаются на своих местах. Всего в состав входят 39 министров, включая самого Трюдо.

Также Трюдо заявил, что намерен вести свою партию к следующим выборам в Канаде.