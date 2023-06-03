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Трюдо обсудил с премьером Польши предоставление Украине новой военной помощи

Новина українською →
Оттава, Суббота 03 июня 2023 03:53
Трюдо обсудил с премьером Польши предоставление Украине новой военной помощи Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его польский коллега Матеуш Моравецкий договорились, что их страны продолжат тесно сотрудничать в вопросах предоставления Украине необходимой оборонной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

"Мы объединены решимостью обеспечивать Украину финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью на протяжении всего требуемого времени. Украина должна иметь возможность оградить себя от российской неоправданной агрессивной войны”, - говорится в заявлении.

Также премьер-министры призвали Россию вывести свои войска и технику со всей международно признанной территории Украины без каких-либо условий.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине", - подчеркнули премьер-министры.

Кроме того, Трюдо и Моравецкий заявили о том, что будут активно поддерживать трансатлантические стремления Украины, которая является неотделимой частью евроатлантического сообщества.

Военная помощь Канады Украине

Канада одной из первых стран оказала Украине комплексную военную помощь и продолжает систематически помогать Украине в войне против России, передавая вооружение и технику.

Так, ранее Канада присоединилась к "танковой коалиции" и передала Украине восемь танков Leopard 2. Кроме этого, страна выразила готовность обучать украинских пилотов руководить истребителями.

Кроме того, 26 мая стало известно о передаче Украине 43 ракет класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия AIM-9. Также Канада выразила намерение в ближайшие недели передать 4800 автоматов и миллион патронов к ним - этот транш является частью пакета вооружения, о передаче которого объявляли в апреле.

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