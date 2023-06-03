Трюдо обговорив із прем'єром Польщі надання Україні нової військової допомоги

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його польський колега Матеуш Моравецький домовилися, що їхні країни продовжать тісно співпрацювати у питаннях надання Україні необхідної оборонної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

"Ми об'єднані рішучістю забезпечувати Україну фінансовою, гуманітарною, військовою та дипломатичною допомогою протягом усього необхідного часу. Україна має мати можливість захистити себе від російської невиправданої агресивної війни”, - йдеться у заяві.

Також прем'єр-міністри закликали Росію вивести свої війська та техніку з усієї міжнародно визнаної території України без будь-яких умов.

"Росію має бути притягнуто до відповідальності за злочини, скоєні в Україні", - наголосили прем'єр-міністри.

Крім того, Трюдо та Моравецький заявили про те, що активно підтримуватимуть трансатлантичні прагнення України, яка є невіддільною частиною євроатлантичної спільноти.

Військова допомога Канади Україні

Канада однією з перших країн надала Україні комплексну військову допомогу та продовжує систематично допомагати Україні у війні проти Росії, передаючи озброєння та техніку.

Так, раніше Канада приєдналася до "танкової коаліції" та передала Україні вісім танків Leopard 2. Крім цього, країна висловила готовність навчати українських пілотів керувати винищувачами.

Крім того, 26 травня стало відомо про передачу Україні 43 ракет класу "повітря-повітря" ближнього радіусу дії AIM-9. Також Канада висловила намір найближчими тижнями передати 4800 автоматів і мільйон набоїв до них - цей транш є частиною пакету озброєння, про передачу якого оголошували у квітні.