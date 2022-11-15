Трюдо назвал "полным мусором" заявления Лаврова об Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о работе американских лабораторий в Украине "абсолютным мусором".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
Выступая на форуме по здравоохранению в рамках саммита G20, Трюдо призвал лидеров и дипломатов лучше работать с фактами. Это произошло после того, как Лавров в очередной раз упомянул о "тайных американских биолабораториях", якобы работающих на территории Украины.
"Канада стала одной из самых решительных стран, которые на саммите G20 в Индонезии настаивали на том, чтобы лидеры "Большой двадцатки" осудили Россию за ухудшение инфляции и глобальной безопасности в результате ее войны в Украине", - отмечают эксперты издания.
На днях Канада объявила, что предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов. Это должно помочь ВСУ оградить страну от российской агрессии.
Кроме того, Канада предоставит больше помощи для разминирования Украины.
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