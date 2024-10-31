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Трюдо: нам всем нужно удвоить усилия по поддержке Украины

Четверг 31 октября 2024 05:18
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Трюдо: нам всем нужно удвоить усилия по поддержке Украины Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Кремль не жалеет ресурсов на то, чтобы достичь своей цели в войне против Украины, вызвав усталость у ее союзников, поэтому партнерам Украины следует удвоить усилия по ее поддержке.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

“В эти сложные времена - а сейчас каждая демократия в мире предстает перед сложными временами - было бы удобно сказать (некоторые так и делают), что у нас есть собственные проблемы, поэтому мы не можем и дальше поддерживать Украину. Но это именно то, к чему стремится Кремль. Они (Россия – ред.) воспринимают историю в отдаленной перспективе. Для них не проблема отправить на смерть тысячи своих граждан, пытаясь переждать нас. Именно поэтому нам всем нужно удвоить усилия", - сказал Трюдо в Монреале на министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира.

Напомним, Украина организовала очередную тематическую конференцию по пунктам формулы мира. В этот раз участники обсудили выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мировой порядок.

Украина может рассмотреть альтернативные мирные инициативы Китая, Бразилии и других стран. Их могут интегрировать в формулу мира Украины.

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