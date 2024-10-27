Украина может рассмотреть планы Китая и Бразилии, чтобы интегрировать в формулу мира, - Ермак

Украина может рассмотреть альтернативные мирные инициативы Китая, Бразилии и других стран. Их могут интегрировать в формулу мира Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Corriere Della Sera.

По его словам, в начале ноября Украина завершит формулу мира. Ермак не исключает, что могут рассмотреть и альтернативные мирные инициативы.

"В начале ноября мы завершим нашу формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушаться к другим инициативам, таким как Китай, Бразилия, Южная Африка и тому подобное, чтобы интегрировать их в нашу. Тогда наше предложение будет иметь значительную поддержку", - заявил руководитель ОП.

Ермак также исключил возможность строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел войны.

"Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем силу и поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией", - добавил он.

Глава Офиса президента не подтвердил, что второй саммит мира может быть перенесен на следующий год. Он подчеркнул, что саммит проведут, "когда будут соответствующие условия".