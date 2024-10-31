Трюдо: нам усім треба подвоїти зусилля щодо підтримки України

Кремль не шкодує ресурсів на те, щоб досягнути своєї мети у війні проти України, викликавши втому у її союзників, тому партнерам України слід подвоїти зусилля щодо її підтримки.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

“У ці складні часи - а зараз кожна демократія у світі постає перед складними часами - було б зручно сказати (дехто так і робить), що у нас є власні проблеми, тож ми не можемо й надалі підтримувати Україну. Але це саме те, чого прагне Кремль. Вони (Росія – ред.) сприймають історію у віддаленій перспективі. Для них не проблема відправити на смерть тисячі своїх громадян, намагаючись перечекати нас. Саме тому нам усім треба подвоїти зусилля”, - сказав Трюдо у Монреалі на міністерській конференції щодо людського виміру Формули миру.

Нагадаємо, Україна організувала чергову тематичну конференцію по пунктах формули миру. Цього разу учасники обговорили виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового ладу.

Україна може розглянути альтернативні мирні ініціативи Китаю, Бразилії та інших країн. Їх можуть інтегрувати в формулу миру України.

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