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Трюдо анонсував нові санкції проти РФ за проведення "референдумів"

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Середа 28 вересня 2022 08:49
Трюдо анонсував нові санкції проти РФ за проведення "референдумів" Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади не визнає і ніколи не визнає результатів російських "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Оттава має намір запровадити санкції проти людей та організацій, які причетні до їхнього проведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у Twitter.

"Канада не визнає і ніколи не визнає результатів нелегітимних референдумів Росії або її спроб незаконної анексії українських територій. Поясню: кордони України не зміняться", - написав він.

Прем'єр наголосив, що територія України залишиться за Україною.

"Ми маємо намір ввести санкції проти осіб і організацій, причетних до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету і поділяючих відповідальність за кровопролиття, що триває, по всій Україні", - додав Трюдо.

Нагадаємо, Ізраїль не визнає російські "референдуми" в Україні.

Також США найближчими днями оголосять про заходи у відповідь на псевдореферендуми РФ.

Крім того, ЦВК не визнає псевдореферендуми на окупованих територіях України.

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Російська Федерація Канада Джастін Трюдо Війна Росії проти України
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