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Труханов о запрете песен на русском: "Одесские написаны на таком языке, это наша ДНК"

11:45 30.06.2026 Вт
3 мин
Он намекнул на проблему в украинской культуре
aimg Мария Кучерявец aimg Владимир Куренной
Труханов о запрете песен на русском: "Одесские написаны на таком языке, это наша ДНК" Фото: Геннадий Труханов (t.me/truonline)
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Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что никогда не тормозил украинизацию города.

Об этом он рассказал в интервью заместителю генерального директора РБК-Украина Владимиру Куренному.

По словам Труханова, историю следует оценивать комплексно. В качестве примера он привел памятники Александру Пушкину и Дюку де Ришелье.

"Многие вопросы мне задавали. Вот памятник Пушкину. Я говорю, смотрите: стоит памятник Пушкину с одной стороны, а дальше стоит памятник Дюку де Ришелье. Они были в одно и то же время. Дюк де Ришелье был ставленником императрицы, был "градоначальником" нашего города. Был подданным России на то время. И мы гордимся тем, что он у нас был", - сказал он

Труханов также подверг критике современных художников. По его мнению, за более чем 30 лет независимости Украины они не создали украинский контент, который стал бы альтернативой старому.

"Кто-то написал хоть одну песню об Одессе? Такую, чтобы когда ее слушаешь, то идут слезы. Только какие-то претензии. Кто написал какое-то стихотворение, такое, чтобы я услышал, как сегодня украинцы любят Одессу. Почему это не происходит? Напишите хотя бы, чтобы мы это слушали", - подчеркнул эксмер.

Отдельно он прокомментировал общенациональный запрет на русскоязычный продукт. По словам Труханова, традиционные одесские песни на русском языке являются частью истории и самобытности города.

"Мы запретили сегодня песни на русском языке. Но одесские песни написаны как раз на таком языке. Что в них такого есть, что все слушают? Потому что это наша история. Это наша ДНК. Это наша самобытность. Вы понимаете? Так что я торможу?" - добавил он.

Напомним, с 7 октября 2022 года в Украине действует закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".

Он запрещает публичное исполнение, трансляцию и демонстрацию музыкальных произведений и клипов, созданных артистами с гражданством РФ.

Как объясняла юрист в комментарии РБК-Украина, закон не предусматривает ответственности за частное прослушивание российской музыки.

В то же время, за ее публичное воспроизведение в заведениях - кафе, магазинах или других общественных местах - предусмотрен штраф в размере 170 гривен по статье 155 КУоАП. При этом ответственность в этом случае несет заведение, а не посетитель.

Также мы писали, что в Одессе в рамках дерусификации и декоммунизации уже демонтировали ряд памятников. Также сообщалось, что в городе снова обсуждают дальнейшую судьбу памятника Александру Пушкину.

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