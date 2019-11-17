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У Польщі працюють майже 900 тис. трудових мігрантів з України

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 22:00
У Польщі працюють майже 900 тис. трудових мігрантів з України
Українці (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

У польській економіці вже більше 1 мільйона ефективно зайнятих іммігрантів

До Польщі станом на сьогоднішній день працюють майже 900 тис. українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Заступник директора Департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський заявив, що в польській економіці вже більше 1 мільйона ефективно зайнятих іммігрантів.

"Напруженість на ринку праці в значній мірі скорочується за рахунок надходження іммігрантів... На сьогоднішній день тільки з України прибуло майже 900 тис. іммігрантів, плюс з інших держав, включно з Білорусі. Нам здається, що в польській економіці вже більше 1 мільйона ефективно зайнятих іммігрантів", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Польщі розробило законопроект, який спрощує працевлаштування для лікарів з країн, які не входять до складу Євросоюзу, зокрема з України.

Пропоновані Міністерством зміни дозволять обійти або відкласти процедуру нострифікації - визнання іноземних документів про освіту. Іноземним медикам планують видавати дозволи на роботу в конкретній лікарні або нададуть можливість скласти іспит для отримання дозволу на роботу в Польщі.

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