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У Польщі хочуть спростити працевлаштування українських лікарів

Новини » Політика    24.10.2019 - 20:18
У Польщі хочуть спростити працевлаштування українських лікарів
Ілюстративне фото (Getty Images)

Моз Польщі розробив проект закону про спрощення працевлаштування для лікарів

Міністерство охорони здоров'я Польщі розробило законопроект, який спрощує працевлаштування для лікарів з країн, які не входять до складу Євросоюзу, зокрема з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Prawna.

Як повідомляється, пропоновані Міністерством зміни дозволять обійти або відкласти процедуру нострифікації - визнання іноземних документів про освіту. Іноземним медикам планують видавати дозволи на роботу в конкретній лікарні або нададуть можливість скласти іспит для отримання дозволу на роботу в Польщі.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що з допомогою цих нововведень влада має намір побороти "кадровий голод" у лікарнях, які можуть бути закриті за відсутністю фахівців.

Президент Польської федерації лікарень Ярослав Федоровський заявив, що схожу практику використовують і в інших європейських країнах.

"Ми маємо перевагу в тому, що лікарі, які претендують на роботу в Польщі, - це люди, які добре знають польську мову", - зазначив він.

Видання відзначає, що в Польщі працює багато лікарів з України, але, оскільки процес нострифікації диплома тривалий і дорогий, вони працюють санітарами або молодшими медсестрами.

Проект закону вже направили в юридичну комісію Сейму.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що після ухвалення законопроекту №1066 про перезавантаження державної влади, яким вводиться державна служба за контрактом, у державних службовців зміниться структура оплати праці.

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