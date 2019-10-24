У Польщі хочуть спростити працевлаштування українських лікарів

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Моз Польщі розробив проект закону про спрощення працевлаштування для лікарів

Міністерство охорони здоров'я Польщі розробило законопроект, який спрощує працевлаштування для лікарів з країн, які не входять до складу Євросоюзу, зокрема з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Prawna.

Як повідомляється, пропоновані Міністерством зміни дозволять обійти або відкласти процедуру нострифікації - визнання іноземних документів про освіту. Іноземним медикам планують видавати дозволи на роботу в конкретній лікарні або нададуть можливість скласти іспит для отримання дозволу на роботу в Польщі.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що з допомогою цих нововведень влада має намір побороти "кадровий голод" у лікарнях, які можуть бути закриті за відсутністю фахівців.



Президент Польської федерації лікарень Ярослав Федоровський заявив, що схожу практику використовують і в інших європейських країнах.



"Ми маємо перевагу в тому, що лікарі, які претендують на роботу в Польщі, - це люди, які добре знають польську мову", - зазначив він.



Видання відзначає, що в Польщі працює багато лікарів з України, але, оскільки процес нострифікації диплома тривалий і дорогий, вони працюють санітарами або молодшими медсестрами.



Проект закону вже направили в юридичну комісію Сейму.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що після ухвалення законопроекту №1066 про перезавантаження державної влади, яким вводиться державна служба за контрактом, у державних службовців зміниться структура оплати праці.