ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

4 знака Зодиака, жизнь которых резко изменится после 23 августа: кто в списке

Среда 20 августа 2025 10:02
UA EN RU
4 знака Зодиака, жизнь которых резко изменится после 23 августа: кто в списке Астрологи назвали 4 знака Зодиака, у которых будут перемены после Новолуния 23 августа (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Новолуние 23 августа в знаке Девы принесет мощный энергетический толчок для многих, но особенно это почувствуют представители четырех знаков Зодиака. Их жизнь может измениться кардинально - от карьерных рывков до важных решений в отношениях.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Близнецы

Для Близнецов Новолуние 23 августа откроет новую главу, связанную с домом, семьей или переменами в личном пространстве. Возможно решение о переезде, ремонте или даже создании собственного гнездышка.

Это тоже период, когда придется взять больше ответственности за близких. Интуиция поможет понять, что действительно важно - стоит ее слушать.

Дева

Это Новолуние состоится в вашем знаке, поэтому повлияет наиболее глубоко. Девы почувствуют прилив сил, ясности и желания начать "с чистого листа".

Вы будете более решительны в изменении образа жизни, внешности или даже профессиональной траектории. Самое время заявить миру о себе по-новому.

Стрелец

Стрельцы могут оказаться перед важным карьерным выбором или новыми профессиональными вызовами. После 23 августа появится шанс перейти на другой уровень с большими обязанностями, но и с новыми возможностями.

Главное - не бояться взять на себя ответственность и сделать решительный шаг вперед. Вас заметят и оценят.

Рыбы

Для Рыб это Новолуние освещает сферу партнерства - как личного, так и делового. Могут начаться новые отношения или прийти осознание, что пора что-то изменить в существующих.

Это время важных разговоров, переоценки ролей и приоритетов в паре. Будьте открыты к честному диалогу - это станет ключом к гармонии.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Новости
РФ массированно ударила дронами по Ахтырке: много раненых, среди них дети (фото последствий)
РФ массированно ударила дронами по Ахтырке: много раненых, среди них дети (фото последствий)
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме