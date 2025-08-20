4 знака Зодиака, жизнь которых резко изменится после 23 августа: кто в списке

Новолуние 23 августа в знаке Девы принесет мощный энергетический толчок для многих, но особенно это почувствуют представители четырех знаков Зодиака. Их жизнь может измениться кардинально - от карьерных рывков до важных решений в отношениях.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Близнецы

Для Близнецов Новолуние 23 августа откроет новую главу, связанную с домом, семьей или переменами в личном пространстве. Возможно решение о переезде, ремонте или даже создании собственного гнездышка.

Это тоже период, когда придется взять больше ответственности за близких. Интуиция поможет понять, что действительно важно - стоит ее слушать.

Дева

Это Новолуние состоится в вашем знаке, поэтому повлияет наиболее глубоко. Девы почувствуют прилив сил, ясности и желания начать "с чистого листа".

Вы будете более решительны в изменении образа жизни, внешности или даже профессиональной траектории. Самое время заявить миру о себе по-новому.

Стрелец

Стрельцы могут оказаться перед важным карьерным выбором или новыми профессиональными вызовами. После 23 августа появится шанс перейти на другой уровень с большими обязанностями, но и с новыми возможностями.

Главное - не бояться взять на себя ответственность и сделать решительный шаг вперед. Вас заметят и оценят.

Рыбы

Для Рыб это Новолуние освещает сферу партнерства - как личного, так и делового. Могут начаться новые отношения или прийти осознание, что пора что-то изменить в существующих.

Это время важных разговоров, переоценки ролей и приоритетов в паре. Будьте открыты к честному диалогу - это станет ключом к гармонии.