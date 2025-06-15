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Купаются в деньгах. Топ-5 самых богатых игроков Клубного чемпионата мира

Воскресенье 15 июня 2025 08:00
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Купаются в деньгах. Топ-5 самых богатых игроков Клубного чемпионата мира Фото: Лионель Месси опережает всех участников КЧМ по заработкам (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Андрей Костенко

Хотя Лионель Месси вряд ли выиграет трофей на нынешнем Клубном чемпионате мира, аргентинец уже стал главной звездой турнира - по меньшей мере с финансовой точки зрения.

О доходах легендарного аргентинца и его самых богатых коллег рассказывает РБК-Украина со ссылкой да данные Forbes.

Итак, главная пятерка самых богатых участников клубного Мундиаля выглядит так (заработки в долларах США за год).

Лионель Месси - 135 млн

  • Возраст: 37
  • Клуб: "Интер Майами"
  • Заработок на поле: 60 млн
  • Вне поля: 75 млн
  • Партнеры: Adidas, Lay's, Mastercard

За последние 12 месяцев 37-летний форвард "Интер Майами" заработал 135 млн долларов до уплаты налогов и гонораров агентам - больше всех участников Мундиаля.

В эту сумму входит 60 млн зарплаты и бонусов, а также 75 млн - от рекламы, публичных выступлений и бизнес-активностей. Месси не только поднял спортивный уровень клуба, но и кардинально изменил его финансовый профиль: за год после его прихода капитализация "Интер Майами" выросла до 1,2 млрд долларов. Это - второй показатель в МЛС (после ФК "Лос-Анджелес", капитализация которого оценивается в 1,25 млрд).

Килиан Мбаппе - 90 млн

  • Возраст: 26
  • Клуб: "Реал" Мадрид
  • На поле: 70 млн
  • Вне поля: 20 млн.
  • Партнеры: Nike, Hublot, Dior

Несмотря на личные успехи (42 гола за сезон), его новый клуб - "Реал" потерял титул Ла Лиги и выбыл из Лиги чемпионов в четвертьфинале. Впрочем, это не помешало форварду быть лицом многих рекламный кампаний. Мадридский клуб лишь поднял его маркетинговый рейтинг, несмотря на то, что Лигу чемпионов выиграл бывший клуб футболиста - ПСЖ.

Эрлинг Холанд - 62 млн

  • Возраст: 24
  • Клуб: "Манчестер Сити"
  • На поле: 48 млн
  • Вне поля: 14 млн
  • Партнеры: Nike, Beats by Dre, Clear

Хотя норвежский бомбардир не стал лучшим голеадором Премьер-лиги этого сезона, он подписал самый продолжительный контракт в истории английского футбола: девятилетняя пролонгация, связала его с "горожанами" до 2034 года. За пределами поля его сотрудничество с Nike, Beats, Clear и другими бизнес-партнерами принесло норвежцу дополнительные 14 млн.

Винисиус Жуниор - 55 млн

  • Возраст: 24
  • Клуб: "Реал" Мадрид
  • На поле: 40 млн
  • Вне поля: 15 млн.
  • Партнеры: Pepsi, Gatorade, Dubai Tourism

Лучший игрок мира по версии ФИФА забивает более 20 голов за сезон уже четвертый год подряд. Несмотря на скромные показатели "Реала" в текущем сезоне и невыразительную игру самого футболиста за национальную сборную, он остается одним из самых популярных футболистов мира. Особенно чувствуется это в Южной Америке, где партнеры хорошо зарабатывают на его имени.

Гарри Кейн - 39 млн

  • Возраст: 31
  • Клуб: "Бавария"
  • На поле: 29 млн
  • Вне поля: 10 млн
  • Партнер: Skechers

После многих сезонов без трофеев в "Тоттенхэме", Кейн наконец добыл титул с "Баварией". Он также является лицом футбольной линейки бренда Skechers.

Купаются в деньгах. Топ-5 самых богатых игроков Клубного чемпионата мира

Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен мира не сыграет на клубном Мундиале (фото: Getty Images)

Самые богатые отсутствующие на ЧМ

Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен мира (275 млн долларов), не поехал на турнир из-за непопадания туда аравийского "Аль-Насра". Несмотря на слухи о возможной аренде в другой клуб, сам Роналду заявил: "Я не буду на Клубном чемпионате. Некоторые команды обращались, но нельзя успеть всюду".

Неймар (76 млн) покинул "Аль-Хиляль" в январе. Именно этот клуб будет играть на ЧМ, а не новая команда бразильца - "Сантос".

Мохамед Салах (53 млн) не сыграет также из-за того, что его "Ливерпуль" не попал в турнир.

А вот Кевин Де Брюйне еще мог выступить на КЧМ - доиграть сезон за "Манчестер Сити". Однако футболист, который заработал столько же, как Гарри Кейн (39 млн) недавно покинул "горожан" и бесплатно перешел в итальянский "Наполи". Он заявил, что не хочет рисковать здоровьем на дополнительных турнирах: "Если я получу травму на Клубном чемпионате мира - кто за меня будет отвечать?".

Ранее рассказали, как Илья Забарный может дебютировать в ПСЖ на Клубном чемпионате мира.

Также сообщили где и когда смотреть Клубный чемпионат мира по футболу с точным графиком трансляции всех матчей.

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