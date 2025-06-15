Купаются в деньгах. Топ-5 самых богатых игроков Клубного чемпионата мира
Хотя Лионель Месси вряд ли выиграет трофей на нынешнем Клубном чемпионате мира, аргентинец уже стал главной звездой турнира - по меньшей мере с финансовой точки зрения.
О доходах легендарного аргентинца и его самых богатых коллег рассказывает РБК-Украина со ссылкой да данные Forbes.
Итак, главная пятерка самых богатых участников клубного Мундиаля выглядит так (заработки в долларах США за год).
Лионель Месси - 135 млн
- Возраст: 37
- Клуб: "Интер Майами"
- Заработок на поле: 60 млн
- Вне поля: 75 млн
- Партнеры: Adidas, Lay's, Mastercard
За последние 12 месяцев 37-летний форвард "Интер Майами" заработал 135 млн долларов до уплаты налогов и гонораров агентам - больше всех участников Мундиаля.
В эту сумму входит 60 млн зарплаты и бонусов, а также 75 млн - от рекламы, публичных выступлений и бизнес-активностей. Месси не только поднял спортивный уровень клуба, но и кардинально изменил его финансовый профиль: за год после его прихода капитализация "Интер Майами" выросла до 1,2 млрд долларов. Это - второй показатель в МЛС (после ФК "Лос-Анджелес", капитализация которого оценивается в 1,25 млрд).
Килиан Мбаппе - 90 млн
- Возраст: 26
- Клуб: "Реал" Мадрид
- На поле: 70 млн
- Вне поля: 20 млн.
- Партнеры: Nike, Hublot, Dior
Несмотря на личные успехи (42 гола за сезон), его новый клуб - "Реал" потерял титул Ла Лиги и выбыл из Лиги чемпионов в четвертьфинале. Впрочем, это не помешало форварду быть лицом многих рекламный кампаний. Мадридский клуб лишь поднял его маркетинговый рейтинг, несмотря на то, что Лигу чемпионов выиграл бывший клуб футболиста - ПСЖ.
Эрлинг Холанд - 62 млн
- Возраст: 24
- Клуб: "Манчестер Сити"
- На поле: 48 млн
- Вне поля: 14 млн
- Партнеры: Nike, Beats by Dre, Clear
Хотя норвежский бомбардир не стал лучшим голеадором Премьер-лиги этого сезона, он подписал самый продолжительный контракт в истории английского футбола: девятилетняя пролонгация, связала его с "горожанами" до 2034 года. За пределами поля его сотрудничество с Nike, Beats, Clear и другими бизнес-партнерами принесло норвежцу дополнительные 14 млн.
Винисиус Жуниор - 55 млн
- Возраст: 24
- Клуб: "Реал" Мадрид
- На поле: 40 млн
- Вне поля: 15 млн.
- Партнеры: Pepsi, Gatorade, Dubai Tourism
Лучший игрок мира по версии ФИФА забивает более 20 голов за сезон уже четвертый год подряд. Несмотря на скромные показатели "Реала" в текущем сезоне и невыразительную игру самого футболиста за национальную сборную, он остается одним из самых популярных футболистов мира. Особенно чувствуется это в Южной Америке, где партнеры хорошо зарабатывают на его имени.
Гарри Кейн - 39 млн
- Возраст: 31
- Клуб: "Бавария"
- На поле: 29 млн
- Вне поля: 10 млн
- Партнер: Skechers
После многих сезонов без трофеев в "Тоттенхэме", Кейн наконец добыл титул с "Баварией". Он также является лицом футбольной линейки бренда Skechers.
Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен мира не сыграет на клубном Мундиале (фото: Getty Images)
Самые богатые отсутствующие на ЧМ
Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен мира (275 млн долларов), не поехал на турнир из-за непопадания туда аравийского "Аль-Насра". Несмотря на слухи о возможной аренде в другой клуб, сам Роналду заявил: "Я не буду на Клубном чемпионате. Некоторые команды обращались, но нельзя успеть всюду".
Неймар (76 млн) покинул "Аль-Хиляль" в январе. Именно этот клуб будет играть на ЧМ, а не новая команда бразильца - "Сантос".
Мохамед Салах (53 млн) не сыграет также из-за того, что его "Ливерпуль" не попал в турнир.
А вот Кевин Де Брюйне еще мог выступить на КЧМ - доиграть сезон за "Манчестер Сити". Однако футболист, который заработал столько же, как Гарри Кейн (39 млн) недавно покинул "горожан" и бесплатно перешел в итальянский "Наполи". Он заявил, что не хочет рисковать здоровьем на дополнительных турнирах: "Если я получу травму на Клубном чемпионате мира - кто за меня будет отвечать?".
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