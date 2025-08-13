Трубин помог "Бенфике" выйти в плей-офф Лиги чемпионов, оставив ворота сухими

Победа "Бенфики" над "Ниццей"

В ответном матче полуфинала квалификации ЛЧ португальская "Бенфика" на своем поле обыграла "Ниццу" со счетом 2:0. Общий результат двух встреч - 4:0 в пользу лиссабонцев.

Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. Он совершил один сейв, в частности на 3-й минуте, когда после удара Мельвина Бара в левый угол ворот сумел зафиксировать мяч и предотвратить гол.

Статистика украинца

За матч Трубин имел 41 касание мяча, выполнил 71% точных передач (в том числе одну из трех в последней трети поля), провел четыре точные длинные передачи из 13 попыток и совершил одно выбивание. Также он однажды выбил мяч рукой.

Оба поединка против "Ниццы" украинец завершил "на ноль", не пропустив ни одного гола.

Реакция тренера

"Мы знаем, как эффективно использовать моменты. Это была хорошая игра, мы создали несколько голевых моментов и забили два гола благодаря великолепному командному взаимодействию," - отметил главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже, слова которого приводит пресс-служба клуба.

"Я вижу, как команда прогрессирует, и доволен работой игроков. Мне нужна стабильность в их действиях", - добавил Бруно Лаже.

Следующие матчи

В плейоф квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" встретится с турецким "Фенербахче", который возглавляет Жозе Моуринью. Первый поединок состоится в среду, 20 августа, в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим, в субботу, 16 августа, португальцы сыграют матч второго тура чемпионата страны против "Эштрела Амадора", который начнется в 22:30 по киевскому времени.