Труба заявив, що прослуховування його кабінеті не встановлював жоден правоохоронний орган

Прослуховуючі пристрої в кабінеті директора Державного бюро розслідувань не встановлював жоден правоохоронний орган. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив глава ДБР Роман Труба, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що 21 вересня в його кабінеті було виявлено прослуховуючі пристрої.

"Не тільки мікрофон, а всю систему...У вентиляційній системі був мікрофон, підключений за допомогою проводів. І вся інформація надходила в інше місце - не в кабінеті. Там знаходилися інші пристрої, проводився запис, передача отриманої інформації", - розповів він.

Труба додав, що в той день він не був на роботі. Це була субота.

"На робочому місці знаходилася співробітниця, яка відкрила вікна кабінету для провітрювання. І після включення вентиляції почула дивні звуки. Після огляду вентиляційного каналу було виявлено пристрій. Викликали правоохоронні органи", - зазначив він.

Труба заявив, що чітко знає, скільки часу прослушка була в його кабінеті, але не хоче говорити, так як це може негативно вплинути на збір доказів. При цьому він зазначив, що кабінет прослуховували більше трьох місяців.

Нагадаємо, нещодавно в Telegram з'явився канал, на якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах директор ДБР нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровському міськраді, "Приватбанку" та НБУ на час візиту місії МВФ.

Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявляв, що українські правоохоронці перевіряють всі скандальні витоку в Telegram, у тому числі останній злив записів розмов у кабінеті директора Держбюро розслідувань Романа Труби.

Як повідомлялося, 21 вересня джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що в кабінеті керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби виявили прослушку. Після виявлення прослушки в бюро прибули співробітники поліції та почали обшуки.

Директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба підтверджує, що в його кабінеті виявили прослушку.

Глава НАБУ Артем Ситник заявив, що агентство не мало ніякого стосунку до прослушки в кабінеті Труби.