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Труба заявив про прогрес у розслідуванні скандальних витоків у Telegram

Новини » Політика     23.11.2019 - 00:34
Труба заявив про прогрес у розслідуванні скандальних витоків у Telegram
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Встановлюють причетних до витоків записів

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив про прогрес у розслідуванні скандальних витоків у Telegram, у тому числі останнього зливу записів розмов з його кабінету. Про це Труба сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Він заявив, що в результаті розслідувань будуть названі причетні до скандалу, а також ті, хто встановив прослуховування в кабінеті директора ДБР.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб суспільство почуло про виконавців, які поставили прослуховування в кабінеті, і після встановлення їх особистостей обов'язково дати оцінку, чи це було законно, і у разі порушень з їх боку притягнути до відповідальності", - сказав Труба.

Він також звернув увагу на те, в який період були оприлюднені записи в Телеграм-каналі "Трубу прорвало".

"Це буде відповідь на питання, для чого і кому вони потрібні", - підкреслив Труба.

Директор ДБР заявив, що нові провокації і чергові викиди записів на Телеграм-каналі можливі найближчим часом - до першої річниці роботи ДБР 27 листопада або на момент продовження розгляду у Верховній раді законопроекту про перезапуск ДБР.

Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявляв, що українські правоохоронці перевіряють всі скандальні витоки в Telegram, у тому числі останній злив записів розмов у кабінеті директора Держбюро розслідувань Романа Труби.

Зазначимо, кілька днів тому в Telegram з'явився канал, на якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах директор ДБР нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровському міськраді, "Приватбанку" та НБУ на час візиту місії МВФ.

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