Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Устанавливают причастных к утечкам записей

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил о прогрессе в расследовании скандальных утечек в Telegram, в том числе последнего слива записей разговоров с его кабинета. Об этом Труба сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он заявил, что в результате расследований будут названы причастные к скандалу, а также те, кто установил прослушку в кабинете директора ГБР.

"Мы прикладываем максимум усилий, чтобы общество услышало об исполнителях, которые поставили прослушивание в кабинете, и после установления их личностей обязательно дать оценку, было ли это законно, и в случае нарушений с их стороны привлечь к ответственности", - сказал Труба.

Он также обратил внимание на то, в какой период были обнародованы записи в Телеграм-канале "Трубу прорвало".

"Это будет ответ на вопрос, для чего и кому они нужны", - подчеркнул Труба.

Директор ГБР заявил, что новые провокации и очередные выбросы записей на Телеграм-канале возможны в ближайшее время - к первой годовщине работы ГБР 27 ноября или к моменту продолжения рассмотрения в Верховной раде законопроекта о перезапуске ГБР.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял, что украинские правоохранители проверяют все скандальные утечки в Telegram, в том числе последний слив записей разговоров в кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы.

Отметим, несколько дней назад в Telegram появился канал, на котором выложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях директор ГБР якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанке" и НБУ на время визита миссии МВФ.