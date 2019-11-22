Корнієнко: витоки в Telegram могли бути інспіровані ззовні

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

У "Слузі народу" заявляють, що Telegram-канали намагаються їх "пошматувати"

Скандальні витоки в Telegram, які розганяють анонімні канали, можуть бути інспіровані ззовні. Про це в інтерв'ю НВ розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Корнієнко зазначив, що у Telegram-канала "Темний лицар", який публікує внутрішньофракційні ексклюзиви, багато інформації відповідає дійсності. У той же час він підкреслив, що, як правила, інформація подається з перекрученими акцентами.

"Ще належить з'ясувати, - це один депутат робить або хтось із наших колег зливає інформацію із загального чату, а "Темний лицар" на її основі створює контент. Можливо, це група авторів або група депутатів...Є поверхневі канали, які беруть новину і перетворюють на чутки", - сказав Корнієнко.

Він також припустив, що "Слугу народу" можуть таким чином "тримати в тонусі" ідеологічно ворожі сили, інспіровані ззовні.

"Щось з ними (росіянами, - ред.) пов'язано. Навряд чи в Ольгино сидить певна група, яка цим займається, хоча, може і так. Швидше за все, це місцевий відділ, який цим займається. Принаймні, від них від усіх йде така лінія - нас пошматувати", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка розповів про перевірку всіх скандальних витоків у Telegram, в тому числі злив записів розмов у кабінеті директора ДБР Романа Труби.