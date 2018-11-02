Труба оголосив новий конкурс на 27 керівних посад у ДБР

Фото: Роман Труба (УНІАН)

Труба відмовився призначати рекомендовані зовнішньою комісією кандидатури, чиї тести на поліграфі були знищені

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба ініціював оголошення нового конкурсу на 27 керівних посад в слідчому органі. про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що з відповідним листом Труба звернувся у п'ятницю, 2 листопада, до зовнішньої конкурсної комісії. У Бюро переконують, що новий конкурс не відобразиться на початку роботи органу.

Рішення Труби пов'язано з тим, що зовнішня комісія 18 липня 2018 прийняла рішення про знищення результатів дослідження на поліграфі попередніх 27 переможців конкурсу на керівників ДБР.

У прес-службі підкреслили, що матеріали поліграфу повинні передаватися для ухвалення кадрового рішення та збереження у структурних підрозділах Бюро. Зокрема, це визначено "Порядком проведення психофізіологічного дослідження із застосування поліграфа у Державному бюро розслідувань", затвердженим постановою Кабінету міністрів (пункт 42, 43, 45).

"Кадрове рішення - це не визначення переможця конкурсу. Це призначення на посаду або відмова у призначенні. Призначає на посаду директор Державного бюро розслідувань. У зв’язку зі знищенням матеріалів поліграфу в мене відсутні умови для підготовки та ухвалення кадрового рішення", - наголосив Труба.

Директор ДБР додав, що залишається відкритим питання, чому комісія так вчинила, "враховуючи наявність публікацій негативного характеру щодо окремих переможців конкурсу, а також висновки громадських організацій".

"Також звертаю увагу, що комісія відмовилася надати на мій запит копію Акту про знищення матеріалів поліграфу. Це можна пояснити тим, що комісія розуміє, що цей документ буде використано у можливих судових засіданнях", - резюмував Труба.

Нагадаємо, у серпні директор Роман Труба повідомив про рішення відмовити конкурсній комісії у призначенні 27 осіб на керівні посади ДБР. При цьому Труба заявляв, що Бюро відкриє перші провадження у листопаді після обрання слідчих територіальних управлінь та призначення їх на посади.

У п'ятницю, 2 листопада, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не вірить у запуск роботи ДБР в цьому році. Також зазначив, що навіть після запуску Бюро та передачі йому слідчих функцій, профільний слідчий департамент Генпрокуратури залишиться та займеться процесуальним керівництвом кримінальних справ.