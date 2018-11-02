Труба объявил новый конкурс на 27 руководящих должностей в ГБР

Фото: Роман Труба (УНИАН)

Труба отказался назначать рекомендуемые внешней комиссией кандидатуры, чьи тесты на полиграфе были уничтожены

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба инициировал объявление нового конкурса на 27 руководящих должностей в следственном органе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что с соответствующим письмом Труба обратился в пятницу, 2 ноября, ко внешней конкурсной комиссии. В Бюро утверждают, что новый конкурс не отразится на начале работы органа.

Решение Трубы связано с тем, что внешняя комиссия 18 июля 2018 приняла решение об уничтожении результатов исследования на полиграфе предыдущих 27 победителей конкурса на руководителей ГБР.

В пресс-службе подчеркнули, что материалы полиграфа должны передаваться для принятия кадрового решения и сохранности в структурных подразделениях Бюро. В частности, это определено "Порядком проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований", утвержденным постановлением Кабинета министров (пункт 42, 43, 45).

"Кадровое решение - это не определение победителя конкурса. Это назначение на должность или отказ в назначении. Назначает на должность директор Государственного бюро расследований. В связи с уничтожением материалов полиграфа у меня отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения", - подчеркнул Труба.

Директор ГБР добавил, что остается открытым вопрос, почему комиссия так поступила, "учитывая наличие публикаций негативного характера в отношении отдельных победителей конкурса, а также выводы общественных организаций".

"Также обращаю внимание, что комиссия отказалась предоставить по моему запросу копию Акта об уничтожении материалов полиграфа. Это можно объяснить тем, что комиссия понимает, что этот документ будет использован в возможных судебных заседаниях", - резюмировал Труба.

Напомним, в августе директор Роман Труба сообщил о решении отказать конкурсной комиссии в назначении 27 человек на руководящие должности ГБР. При этом Труба заявлял, что Бюро откроет первые производства в ноябре после избрания следователей территориальных управлений и назначения их на должности.

В пятницу, 2 ноября, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что не верит в запуск работы ГБР в этом году. Также отметил, что даже после запуска Бюро и передачи следственных функций, профильный следственный департамент Генпрокуратуры останется и займется процессуальным руководством уголовных дел.