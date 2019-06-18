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Труба не мав права одноосібно звільняти співробітників ДБР, - експерт

Новини » Політика    18.06.2019 - 19:09
Труба не мав права одноосібно звільняти співробітників ДБР, - експерт
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Експерт нагадав, що ДБР є колегіальним органом

Державне бюро розслідувань (ДБР) є колегіальним органом, а значить директор Бюро Роман Труба не мав права одноосібно звільняти співробітників установи. Таку думку в ефірі телеканалу "Наш" озвучив юрист, аналітик Андрій Вігірінский, передає РБК-Україна.

"Законність і конституційність дій органів державної влади, дотримання ними законодавства – про це теж ніхто не говорить! Але у нас є новостворений орган – Державне бюро розслідувань – колегіальний, створений за принципами, які нам нав'язував Європейський союз, де рішення приймаються і заступником, керівником... Але станом на сьогодні пан Труба самостійно приймає рішення про звільнення керівників структурних підрозділів та територіальних управлінь. Він чинить всупереч букві закону", – зазначив аналітик.

Перш за все йдеться про порушення пункту 9 частини 1 статті 12 і частини 2 статті 12 закону україни "Про Державне бюро розслідувань", згідно з яким звільнення має здійснюватися за погодженням із заступниками та за поданням зовнішньої конкурсної комісії (стаття 13 цього ж закону).

Нагадаємо, в ДБР раніше відбувся ряд звільнень топ-співробітників за особистим розпорядженням директора Бюро Романа Труби.

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