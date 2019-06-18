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Труба не имел права самолично увольнять сотрудников ГБР, - эксперт

Новости » Политика    18.06.2019 - 19:09
Труба не имел права самолично увольнять сотрудников ГБР, - эксперт
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Эксперт напомнил, что ГБР является коллегиальным органом

Государственное бюро расследований (ГБР) является органом коллегиальным, а значит директор Бюро Роман Труба не имел права самолично увольнять сотрудников учреждения. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" озвучил юрист, аналитик Андрей Вигиринский, передает РБК-Украина.

"Законность и конституционность действий органов государственной власти, соблюдение ими законодательства – об этом тоже никто не говорит! Но у нас есть новосозданный орган – Государственное бюро расследований – коллегиальный, созданный по принципам, которые нам навязывал Европейский союз, где решения принимаются и заместителем, и руководителем... Но по состоянию на сегодня господин Труба самостоятельно принимает решения об увольнении руководителей структурных подразделений и территориальных управлений. Он поступает вопреки букве закона", – отметил аналитик.

Речь прежде всего идет о нарушении пункта 9 части 1 статьи 12 и части 2 статьи 12 закона "О Государственном бюро расследований", согласно которым увольнение должно осуществляться по согласованию с заместителями и по представлению внешней конкурсной комиссии (статья 13 этого же закона).

Напомним, в ГБР ранее состоялся ряд увольнений топ-сотрудников по личному распоряжению директора Бюро Романа Трубы.

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