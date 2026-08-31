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ТРЦ Gulliver выставили на аукцион: какая стартовая цена

15:30 31.08.2026 Пн
2 мин
Деньги с продажи известного ТРЦ направят в госбюджет
aimg Иван Носальский
ТРЦ Gulliver выставили на аукцион: какая стартовая цена Фото: ТРЦ Gulliver в Киеве продают (Getty Images)
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Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк выставили на открытую продажу торгово-развлекательный комплекс Gulliver в Киеве. Стартовая цена - 207 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.

Условия аукциона и особенности объекта

Как подчеркнули в Ощадбанке, продажи торгово-развлекательного и бизнес-центра будут проходить по принципу открытых конкурентных торгов, что должно обеспечить прозрачность ценообразования и равный доступ для всех потенциальных участников.

Основные характеристики объекта и процедуры:

  • Масштаб комплекса: Gulliver расположен в центре столицы около трех станций метро, а его общая площадь превышает 157 тысяч кв. м;
  • Структура собственности: объект принадлежит консорциуму государственных банков, где 80% акций владеет Ощадбанк, а 20% - Укрэксимбанк;
  • Арендаторы: комплекс имеет сформированный пул украинских и международных арендаторов и стабильный транспортный и пешеходный трафик.

Оценка актива и ожидания от продажи

Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион отметил, что прозрачный аукцион позволит сформировать реальную рыночную стоимость объекта и привлечь к торгам как внутренние, так и иностранные инвесторы.

Вырученные от продажи средства направят в государственный бюджет в виде налогов и дивидендов.

Конфликт вокруг управления Gulliver

Напомним, комплекс находился под залогом по кредитам, которые Ощадбанк и Укрэксимбанк выдали компании "ТРИ О" еще в 2006 году. Из-за невыполнения кредитных обязательств в конце июля 2025 г. ТРЦ перешел в собственность государственных банков.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, как Gulliver временно приостанавливал работу из-за системных препятствий со стороны предыдущих владельцев, которые блокировали доступ к критической инфраструктуре и техническим помещениям.

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