ТРЦ Gulliver выставили на аукцион: какая стартовая цена

Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк выставили на открытую продажу торгово-развлекательный комплекс Gulliver в Киеве. Стартовая цена - 207 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.

Условия аукциона и особенности объекта

Как подчеркнули в Ощадбанке, продажи торгово-развлекательного и бизнес-центра будут проходить по принципу открытых конкурентных торгов, что должно обеспечить прозрачность ценообразования и равный доступ для всех потенциальных участников.

Основные характеристики объекта и процедуры:

Масштаб комплекса: Gulliver расположен в центре столицы около трех станций метро, а его общая площадь превышает 157 тысяч кв. м;

Структура собственности: объект принадлежит консорциуму государственных банков, где 80% акций владеет Ощадбанк, а 20% - Укрэксимбанк;

Арендаторы: комплекс имеет сформированный пул украинских и международных арендаторов и стабильный транспортный и пешеходный трафик.

Оценка актива и ожидания от продажи

Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион отметил, что прозрачный аукцион позволит сформировать реальную рыночную стоимость объекта и привлечь к торгам как внутренние, так и иностранные инвесторы.

Вырученные от продажи средства направят в государственный бюджет в виде налогов и дивидендов.

Конфликт вокруг управления Gulliver

Напомним, комплекс находился под залогом по кредитам, которые Ощадбанк и Укрэксимбанк выдали компании "ТРИ О" еще в 2006 году. Из-за невыполнения кредитных обязательств в конце июля 2025 г. ТРЦ перешел в собственность государственных банков.